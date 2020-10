Studenti positivi al Liceo Benedetto Croce, scatta la quarantena per due classi

Avezzano. Due studenti positivi al Liceo Benedetto Croce di Avezzano. I risultati dei tamponi sui ragazzi che frequentano un secondo e un terzo sono arrivati ieri e hanno fatto immediatamente scattare la quarantena come già avvenuto in altre scuole della città come il Liceo Classico “Alessandro Torlonia” e l’Istituto d’Istruzione superiore “Majorana”.

Le due classi del Benedetto Croce sono state messe immediatamente in quarantena. Oltre agli studenti rimarranno a casa per 14 giorni anche i docenti che hanno insegnato in quelle due classi e gli operatori scolastici. Ieri, come raccontato da MarsicaLive, sono state chiuse anche le scuole di Trasacco a causa di un ragazzo risultato positivo al tampone.

Ieri nella Marsica sono stati registrati 75 casi. Di questi una parte preponderante riguarda alcuni dei 103 contagiati nella Rsa Don Orione di Avezzano. Non tutti infatti sono stati attribuiti alla città di Avezzano ma anche ad altri luoghi di residenza. In totale i casi positivi al coronavirus di persone residenti ad Avezzano sono 53.

Un’altra delle località con più nuovi casi – 10 contagi recenti – è Celano, dove c’è un importante focolaio che ha spinto il sindaco ad introdurre misure più rigide del Dpcm di Conte. E’ stato il primo caso in Abruzzo di un inasprimento delle misure nazionali, ipotesi prevista dal provvedimento governativo. Ci sono poi 5 casi a Pescina e quattro a Scurcola Marsicana. Diversi i casi negli altri comuni della Marsica. In particolare si registrano singoli casi a Pescina, Tagliacozzo e Trasacco. Il totale dei contagiati ammonta a 393 casi in tutta la Marsica dall’inizio della pandemia.