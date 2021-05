Studenti positivi al covid e intere classi in quarantena in tutta la Marsica

Avezzano. Sono ancora diverse le classi di vari istituti marsicani in quarantena per la positività di studenti o insegnanti. A Celano grazie alla task – force messa in piedi da Asl e Comune nella scuola media è stato rintracciato uno studente positivo al coronavirus. L’intera classe è stata posta in quarantena. Sarà riaperta domani la scuola per l’infanzia di Oricola. Il primo cittadino, Antonio Paraninfi, su disposizione della Asl aveva sospeso le lezioni alla luce della positività al coronavirus di un’insegnante.

Resteranno invece ancora in quarantena i ragazzi di una prima della scuola media “Mattei” di Civitella Roveto, per gli studenti di cinque classi dell’Istituto d’Istruzione “Ettore Majorana” di Avezzano – dove è stata attivata la didattica a distanza – e per i compagni dei due giovani del Liceo Classico “Alessandro Torlonia” risultati positivi al coronavirus.