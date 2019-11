Studenti – lavoratori in cerca di un diploma? All’Istituto Industriale di Avezzano partono i corsi serali

Avezzano. Iscrizioni aperte per il corso serale gratuito, riservato agli studenti-lavoratori, dell’Istituto Industriale Statale “Ettore Majorana” di Avezzano per il conseguimento della maturità tecnica in elettronica e elettrotecnica con indirizzo elettronico. Le lezioni sono previste dal lunedì al venerdì, dalle 16.30 alle 20.30.

Accanto alle materie di base come lettere, storia o matematica sono previsti insegnamenti tecnici specifici quali elettronica, elettrotecnica, tecnologie e progettazione di sistemi elettrici, elettronici e automatici. Al suo terzo anno, il corso prevede anche il riconoscimento dei crediti scolastici pregressi e quelli derivanti dalle competenze acquisite in ambito lavorativo.

“E’ l’unico corso serale ancora attivo nella Marsica e uno dei pochissimi in tutta la Provincia dell’Aquila” spiega il dirigente scolastico Piero Buzzelli “essendo un corso per adulti vi è anche la possibilità di percorsi di studio personalizzati che rappresenta una grande occasione per tutte quelle persone che vogliono tornare a studiare o completare un percorso interrotto. La scuola mette a disposizione spazi e docenti qualificati per andare incontro alle esigenze degli studenti-lavoratori”.