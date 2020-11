Studenti in quarantena a Civitella e Pescina, chiuse le scuole a Cerchio. Domani riaprono a Lecce

Lecce nei Marsi. Ripriranno domani le scuole a Lecce nei Marsi. Dopo la chiusura disposta venerdì 30 ottobre per un caso covid-19 di una docente, si è provveduto alla sanificazione dei locali e del mezzo di trasporto scolastico.

La Asl ( Dipartimento di Prevenzione) ha deciso che i ragazzi non dovranno fare la quarantena in quanto l’ultimo contatto tra la docente e i ragazzi risale al 23 ottobre.

A Civitella Roveto la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo “Mattei” di Civitella Roveto, Lucia Troiano, ha disposto la quarantena per una prima, una seconda e una terza media a causa della positività di un alunno e un docente. Stop alle lezioni anche per una classe della scuola media di Pescina. A causa della positività di un docente che insegna in una classe terza è stata disposta la quarantena di studenti, professori e personale Ata.

Ieri pomeriggio il primo cittadino di Cerchio, Gianfranco Tedeschi, a seguito della comunicazione da parte del collega di Aielli, Enzo Di Natale, della positività di un alunno che frequenta le scuole primarie in paese ha disposto la chiusura delle scuole per l’infanzia e primaria per domani e l’operazione di sanificazione di entrambe i locali. Le lezioni riprenderanno regolarmente martedì