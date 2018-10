Studenti gratis allo stadio per tifare l’Avezzano Calcio, quasi pronto il campo di Antrosano

Avezzano. Tutti allo stadio per sostenere l’Avezzano Calcio e per fare il tifo per lo sport. Il neo assessore allo Sport del Comune di Avezzano, Crescenzo Presutti, ha sposato la nuova iniziativa di marketing ideata dall’avvocato Luigi Cariola che permetterà agli studenti delle scuole primarie e delle Medie della città di entrare allo stadio gratuitamente.

“I responsabili della campagna di promozione dell’Avezzano Calcio hanno già distribuito negli istituti scolastici i biglietti che permetteranno agli studenti di andare gratis allo stadio dei Marsi, per le partite casalinghe della squadra biancoverde”, spiega l’assessore Presutti, “l’operazione inizierà a partire già da domenica 7 ottobre, alle 15, per la partita Avezzano Calcio – San Nicolò Notaresco. Il genitore o i genitori che accompagneranno i bambini e i ragazzi potranno usufruire invece di un biglietto al costo di 3 euro. La volontà della società”, conclude, “che ha ricevuto da subito il mio plauso è quella di riportare allo stadio le famiglie con i bambini per dar loro la possibilità di godere di giornate di sport sano, all’insegna della condivisione della gioia di tifare per la squadra di calcio della propria città”.

Intanto l’assessore è a lavoro, insieme al personale del Comune, per elaborare la modifica del regolamento che disciplina l’ingresso e la fruizione da parte delle società sportive degli impianti della città. Inoltre, è in corso un censimento delle società. Presutti fa sapere anche che entro la fine del mese partirà la gara con cui si porteranno a compimento i lavori al campo di Antrosano, in cui potranno allenarsi in sicurezza e comodità tutti i ragazzi della città che amano il calcio.