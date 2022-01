Studenti delle scuole superiori in sciopero: vogliamo l’attivazione della didattica a distanza

Avezzano. I rappresentanti degli istituti scolastici di Avezzano e Tagliacozzo in sciopero per chiedere l’attivazione della didattica a distanza. Al termine di un incontro tra i rappresentanti d’istituto delle scuole superiori del territorio è stato deciso, a causa della situazione pandemica e del progressivo aumento dei malati sul territorio di scioperare domani per sollecitare l’attivazione della Dad.

“Siamo nel caos di una gestione amministrativa del tutto sbagliata”, dichiarano i rappresentanti d’istituto “denunciata dai sindaci, dei presidenti della Regione, dei sindacati, dei dirigenti scolastici, dei consiglieri e degli assessori regionali, i quali chiedono la proroga alla riapertura in presenza delle attività scolastiche e quindi la momentanea attivazione della didattica a distanza a tutela della popolazione”.

Domani, i rappresentanti d’istituto si incontreranno con le istituzioni locali per delle dovute delucidazioni in merito alla difficile situazione e, a conclusione dell’incontro, se non si troverà un accordo in base alle necessità esposte, i rappresentanti sono pronti a prolungare lo sciopero.