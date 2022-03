Studenti bloccati in Russia, c’è anche una giovane marsicana

Magliano de’ Marsi. C’è anche una studentessa marsicana tra i giovani della Luiss bloccati in Russia. I ragazzi, tutti tra i 21 e i 24 anni, stavano studiando Affari internazionali nella capitale russa, al Mgimo, l’università del Ministero degli Affari Esteri, per conto della Luiss.

Francesca, studentessa originaria di Magliano de’ Marsi, che studia in Russia insieme ai suoi coetanei non appena è scoppiata la guerra tra la Russia e l’Ucraina si è organizzata per rientrare a casa e farlo in fretta.

A causa della decisione di chiudere lo spazio aereo alla Russia, però, i giovani hanno avuto difficoltà a programmare il loro rientro in Italia anche se il consolato italiano a San Pietroburgo li ha inviati a tornare quanto prima. Domenica dovevano salire su un aereo che li avrebbe riportati in Italia ma non è stato possibile.

Per questo hanno cambiato rotta raggiungendo in treno San Pietroburgo e poi da lì in bus Tallin da dove partirà l’aereo che li riporterà a casa. Il rientro dovrebbe esserci già domani in giornata. La famiglia è in attesa di poterla riabbracciare quanto prima.