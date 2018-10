Studenti diplomati con 100/100: ecco i nomi di chi verrà premiato. E intanto la stagione musicale supera i 500 abbonati

Avezzano. Domenica 7 ottobre, alle ore 21, sarà la celebre cantautrice Alice, con il suo viaggio all’interno della musica d’autore italiana, a salire sul palco del palcoscenico del Teatro dei Marsi per la prima serata della rassegna musicale 2018/2019, organizzata dall’associazione musicale Harmonia Novissima, l’associazione culturale presieduta da Pino Franceschini e diretta dal M° Massimo Coccia.

“Siamo alla nona edizione consecutiva della stagione musicale e anche quest’anno abbiamo cercato di alzare un pochino l’asticella della qualità, mantenendo la struttura complessiva e l’equilibrio dei generi, ma arricchendo il programma con artisti sempre più prestigiosi per un totale di ben quindici eventi.”, commenta il M° Coccia, che non nasconde la soddisfazione per l’accoglienza con cui il pubblico sta rispondendo, affrettandosi a rinnovare gli abbonamenti, “abbiamo superato di slancio i 500 abbonamenti e nei prossimi giorni confidiamo che questo numero continui a crescere”. Chi, invece, riceverà in omaggio l’abbonamento all’intera stagione sono gli oltre cinquanta studenti delle scuole superiori di Avezzano diplomati con il massimo dei voti nell’ultima sessione di maturità. Sempre domenica 7, a partire dalle 17.00 , presso il foyer del Teatro dei Marsi, si terrà la cerimonia di premiazione”.

“L’iniziativa di premiare gli studenti più meritevoli, ideata Harmonia Novissima”; continua, “è stata resa possibile grazie anche al contributo del Comune di Avezzano, della Fondazione Carispaq, di Micron Foundation e della Tekneko. I giovani saranno premiati dal sindaco della città di Avezzano, Gabriele De Angelis, insieme ai consiglieri di amministrazione della Fondazione Carispaq, Paolo Collacciani e Giovanni Seritti, che rappresenteranno il presidente Marco Fanfani, al responsabile relazioni istituzionali di Micron Claudio Mari, al presidente della Tekneko Umberto Di Carlo. Questi i nomi degli studenti che si sono diplomati con 100/100 e che riceveranno l’abbonamento in omaggio”.

Liceo Scientifico Vitruvio Pollione: Lucci Francesca, Melizzi Maya, Amicuzi Lorenzo, Chiuchiarelli Achille, Romano Chiara, Villa Sara, Di Giacomo Serena, D’Agostino Rocco, Di Vito Luca, Cesta Giovanni Battista, Da Soghe Livia, Contestabile Domenico, Di Nicola Alessandro, Di Rocco Davide, Amicucci Edmondo, Scimia Caterina, Tiberti Federico, D’Addario Anna. Con 100 e lode, sempre del Liceo Scientifico, ci sono D’Arcangelo Giulia, Martini Pierfrancesco, Cambise Agostino, Graziani Angelo, Mansi Lorenzo, Tucceri Domiziana, Ottavi Marco, Ramunno Michele, Buccella Alessia, Cerone Mariapia.

Istituto di Istruzione Superiore E. Majorana: Carlizza Alessandro, Pierleoni Beatrice, Zauri Pierpaolo, De Cristofaro Antonio, Leccese Manuel, Di Nicola Agnese, Proietto Marco e Incerto Elena. Con 100 e lode, D’Anna Anastasia e Olivieri Mariachiara.

Liceo Classico A. Torlonia: Ciccarelli Fabio, Iulianella Sara, Eligi Beatrice, Coletti Rachele. Liceo Artistico Bellisario: Leonardi Giada, Morelli Carmen, Pietrantoni Alice.

Liceo Statale Benedetto Croce: Cailji Sumeche, Costantini Luna, Madonna Riccardo, Casalena Stefano, Colafrancesco Naika, Kaddour Sara, Panei Luna, Pecce Sara, Pizzi Alessandra, Ricotti Agnese e Lumacone Giorgia.

Istituto Tecnico Galileo Galilei: Di Berardino Roberta, Fantozzi Martina, Cavasinni Martina, D’Andrea Gina.

Confermata anche quest’anno la riduzione per studenti under 25 di 20 euro in meno rispetto all’abbonamento ordinario. Per ulteriori prenotazioni e acquisto abbonamenti, rivolgersi al punto informativo in corso della libertà dalle ore 18 alle 19 e 30. Tel. 329.9283147 e 392.0482900 mail: harmonianovissima@virgilio.it

Tutto il calendario degli appuntamenti musicali è su www.musicateatromarsi.it