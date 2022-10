Studenti al Crua per le prime lezioni del corso di laurea in agricoltura, ancora pochi giorni per iscriversi

Avezzano. Studenti nella sede Crua per le prime lezioni del corso di Laurea triennale in “Intensificazione sostenibile delle produzioni ortofrutticole”. È partito ufficialmente il percorso professionalizzante organizzato dall’Università di Teramo in collaborazione con l’amministrazione comunale di Avezzano e così, agli studenti di Giurisprudenza che già seguono le attività didattiche nella sede ex Crab, si sono aggiunti gli iscritti del nuovo percorso. Le prime lezioni hanno lasciato spazio ai docenti di “Elementi di botanica” e “Fisiologia generale”; conoscenze che costituiranno la base per le attività pratica del secondo e terzo anno. Il corso, infatti, ha una caratterizzazione particolare, focalizzata a mettere subito in condizione di entrare nel mondo del lavoro. Gli studenti saranno all’opera con tirocini e sperimentazioni sul campo delle loro competenze già dal secondo anno. Anche il numero massimo di 40 iscritti tra

Avezzano e Teramo punta a dare chance di immediato inserimento in azienda anche in considerazione della richiesta significativa di figure professionali elevate difficili da reperire attualmente.

A fare gli onori di casa, l’assessore comunale alle politiche scolastiche e all’Università Patrizia Gallese che ha rappresentato ai nuovi studenti tutto l’apprezzamento per “una scelta utilissima per la loro formazione e preziosa per fornire professionalità di alto livello al territorio”. “Il corso prevede numeri calibrati sulle reali necessità delle aziende e questo offre ancor più garanzie, appena usciti, di accesso immediato al lavoro. C’è ancora spazio per cogliere questa opportunità – ha ricordato l’assessore – perché l’Università di Teramo ha prorogato le iscrizioni al 4 novembre proprio in considerazione dell’importanza che si attribuisce all’iniziativa e delle richieste di

informazioni che stanno arrivando anche in queste ore”.

Per info c’è l’indirizzo mail [email protected] o il numero di telefono 0861266751