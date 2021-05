Studenti a scuola di sicurezza con il capitano Strianese: dallo stalking alla droga, come stare lontano dalle insidie

Avezzano. Si è concluso oggi, il ciclo di incontri on line che ha visto coinvolti circa 340 studenti degli istituti superiori di Avezzano, in tematiche che sono andate dallo stalking, alla violenza sulle donne, al femminicidio ma anche dal cyberbullismo, al bullismo, fino alle problematiche legate alla droga, allo spaccio e alla sicurezza in generale.

Il capitano della compagnia dei carabinieri di Avezzano, Luigi Strianese, coadiuvato dal referente dell’informatica Elsi Di Stasio, ha tenuto quattro incontri con i ragazzi che si sono collegati da remoto insieme ai loro docenti.

L’ultimo incontro c’è stato questa mattina con gli studenti del Liceo Artistico Bellisario. Nei giorni scorsi coinvolti i ragazzi e le ragazze dell’Istituto Agrario Serpieri, del Liceo Statale Benedetto Croce e dell’istituto tecnico economico Galileo Galilei.

Gli studenti hanno mostrato attenzione ai temi trattati e non hanno esitato a farsi avanti, segnalando all’ufficiale dell’Arma, anche episodi di bullismo, chiedendo quante più informazioni possibili su come fare a riconoscerli e soprattutto come fare a difendersi. Attenzione anche ai temi legati alle donne: alcuni studenti hanno dimostrato sensibilità all’argomento riportando anche le emozioni avute quando hanno appreso determinati fatti legali alla cronaca.

Non si sono tirati indietro nemmeno quando il capitano Strianese li ha “messi in guardia” sulle insidie della droga, che qualche volta riescono a inserirsi tra i giovani, anche in ambiente scolastico.

Alla fine c’è stato chi ha chiesto informazioni su come si fa ad accedere alla carriera dell’Arma, “per diventare carabinieri e difendere i diritti dei cittadini”.