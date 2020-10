Studentessa positiva al coronavirus, classe e insegnanti in quarantena al Liceo classico di Avezzano

Avezzano. È risultata positiva al coronavirus ed è scattata la quarantena per un’intera classe, per gli insegnanti e per i collaboratori scolastici. È accaduto al Liceo classico Torlonia di Avezzano dove il servizio di prevenzione della Asl ha comunicato all’istituto scolastico l’esito del tampone somministrato a una studentessa che ha frequentato la scuola fino al 28 settembre.

Per tale motivo la Asl ha disposto la quarantena di 14 giorni al partire dal 29 settembre sia per gli studenti della classe, sia per gli insegnanti che hanno svolto attività all’interno della classe dal 24 settembre, sia per i collaboratori scolastici che lavorano in quel piano della scuola.

Saranno attivate tutte le procedure previste in questi casi e non si esclude che nei prossimi giorni gli studenti possano essere sottoposti al tampone in modo da poter rientrare a scuola. È il primo caso di quarantena di un’intera classe registrato nella Marsica dalla riapertura delle scuole.