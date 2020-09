Studentessa avezzanese nel team femminile premiato al Pinkcamp dell’Aquila

Avezzano. Federica Di Massimo, studentessa avezzanese dell’IIS Ettore Majorana, insieme al suo team vince la competizione finale del Pinkcamp nella sezione “siti web”, organizzata dall’Università dell’Aquila nell’ambito della manifestazione “Sharper Street Science”.

Il team di ragazze, che oltre alla giovane studentessa avezzanese è composto da Giulia Elena Arbues, Elena Bortolami e Chistina Monaldi, ha ricevuto i complimenti anche dalla dottoressa Elena Grifoni Winters, prima donna ad essere nominata capo di gabinetto del direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), che ha partecipato all’evento in collegamento streaming da Parigi.

Il PinkCamp è un progetto dell’università degli studi dell’Aquila ideato per ragazze di terza e quarta superiore che desiderano avvicinarsi alle discipline scientifico-digitali in modo creativo e divertente. L’obiettivo è avvicinare le ragazze alle materie STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) cercando di rimuovere i pregiudizi e dimostrando come le donne possano contribuire allo sviluppo e al miglioramento delle tecnologie del futuro grazie alle loro competenze. La manifestazione ideata e realizzata dall’Università dell’Aquila è promossa dalle associazioni sindacali Cigl, Csl e Uil ma anche da associazioni come: IEEE Women in Engineering, Incipit, FIT-PTI-VIS.

Notevoli i lavori presentati da tutte e trenta le finaliste, che hanno mostrato come da competenze e passione possano nascere prodotti creativi e complessi, che valorizzano l’impegno che tutte hanno profuso nelle loro realizzazioni.