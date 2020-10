Studente positivo allo Scientifico, la preside Ulisse mette tutta la classe in quarantena

Avezzano. Un altro caso al Liceo Scientifico Vitruvio Pollione fa scattare la quarantena per tutta la classe. I positivi al coronavirus nel territorio stanno crescendo di giorno in giorno come raccontato da MarsicaLive. Diversi sono gli studenti delle scuole superiori che, dopo aver accusato i sintomi, sono stati sottoposti al tampone per il covid e sono risultati positivi.

L’ultimo, in ordine di tempo, è uno studente del quarto anno del Liceo Scientifico di Avezzano. Ieri pomeriggio è stata recapitata alla dirigente scolastica Nicolina Tania Ulisse la comunicazione di un caso Covid all’interno della scuola. E’ stata determinata in via cautelativa che da oggi e fino a data da destinarsi, conseguentemente a quanto disposto con prossima comunicazione della Asl, gli alunni e le alunne del quarto e l’intero corpo docente della medesima classe dovranno rimanere a casa in quarantena onde evitare la diffusione di contagio.

Ammontano a tre, quindi, le classi del Liceo Scientifico Vitruvio Pollione che dall’inizio dell’anno scolastico sono state messe in quarantena a causa della positività di alcuni studenti.