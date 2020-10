Studente positivo all’Itis di Avezzano, sciopero all’Itc per bidella in attesa tampone

Avezzano. Uno studente dell’Istituto d’istruzione superiore “Ettore Majorana” è risultato positivo e una bidella dell’Istituto commerciale “Galileo Galilei” di Avezzano è in attesa del tampone per il coronavirus. Il giovane del quarto anno che da giorni non si recava a scuola e l’addetta al personale Ata che si trova in quarantena a casa in attesa del tampone sono gli ultimi casi che hanno interessato la Marsica che seguono quello della studentessa del Liceo Classico “Alessandro Torlonia” che aveva frequentato le lezioni solo per pochi giorni e poi era rimasta a casa per problemi di salute.

Il dipartimento prevenzione della Asl Avezzano – L’Aquila – Sulmona in mattinata comunicherà al preside dell’Iis se mettere o meno in quarantena tutta la classe frequentata dal ragazzo anche se lo stesso era andato a scuola solo per pochi giorni.

Intanto questa mattina i ragazzi dell’Istituto tecnico commerciale “Galileo Galilei” e dell’Istituto tecnico per geometri “Leon Battista Alberti” hanno deciso di non entrare in classe in segno di protesta. I ragazzi hanno lamentato carenza di comunicazione dopo la decisione dell’addetta Ata di rimanere a casa per dei malori. Potrebbe essere sottoposta al tampone nelle prossime ore.