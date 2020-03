Studente marsicano bloccato in Spagna, si attiva il presidente della Regione Abruzzo: lo riportiamo a casa

Avezzano. Dopo la nostra segnalazione si è immediatamente mosso il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, per riportare a casa, ad Avezzano, Alessandro Piccirilli, il 25enne studente in Spagna per Erasmus. Come raccontato su Marsicalive, Piccirilli sta riscontrando nelle ultime ore delle difficoltà, essendo rimasto bloccato tra il porto di Tarragona e l’abitazione di Barcellona, senza aver avuto la possibilità di imbarcasi per l’Italia.

Lo stesso Piccirilli ha lanciato un appello affinché questa situazione riesca a sbloccarsi il più in fretta possibile e proprio in questi minuti il presidente Marsilio, grazie anche alle sollecitazioni di Massimo Verrecchia, capo della sua segreteria, anch’egli di Avezzano, si è subito messo in contatto con la Farnesina per dare concreto supporto al ragazzo.