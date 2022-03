Studente del “Galilei” dalla Marsica all’Ucraina per combattere contro la Russia

Avezzano. Dalla Marsica all’Ucraina per combattere al fianco del suo popolo. Roman, ventenne cresciuto in Italia con la sua famiglia, non ce la faceva a vedere le immagini in tv della sua Ucraina dilaniata dalle bombe.

Pur essendo ormai marsicano doc la situazione in cui si trova il suo paese d’origine non lo faceva dormire la notte. Tanti ucraini in questi giorni si stanno impegnando in raccolte di beni e fondi da inviare ai loro connazionali bloccati lungo le frontiere. Qualcuno ospita le famiglie, qualcuno le va a prendere in Polonia o in Moldavia e le porta in Italia. Ma a Roman questo non bastava e dopo averci riflettuto a lungo ha deciso di lasciare tutto e partire.

Il giovane, che ha frequentato l’Istituto tecnico per Geometri “Leon Battista Alberti”, ha deciso quindi di partire. È arrivato in Ucraina e si è arruolato per difendere la sua nazione e, come ha detto proprio lui, per difendere tutta l’Europa.