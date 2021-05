Strumenti digitali a servizio della scuola, 5 schermi grazie alla sinergia tra Micron e il Torlonia Bellisario

Avezzano. Gli strumenti digitali a servizio della scuola grazie alla proficua collaborazione tra Micron Foundation e l’istituto scolastico “A. Torlonia – Bellisario”.

Sono stati installati 5 schermi interattivi multimediali nelle aule della scuola grazie al generoso contributo della Micron Foundation. Da sempre operante nel territorio e in particolar modo presente nella nostra scuola, anche in questa occasione la grande azienda continua a manifestare sensibilità verso le esigenze educative delle nuove generazioni investendo per i nostri giovani.

Micron opera ad Avezzano dal 1998 ed è oggi composta da alcuni team che contribuiscono in modo rilevante alla Compagnia, tra cui il gruppo Corporate IS, che gestisce e coordina la realizzazione di sistemi per il controllo della produzione ed il Centro di Progettazione Avanzata di memorie Flash, che guida la concezione e lo sviluppo di dispositivi avanzati di memoria non volatile.

Giovedì si sono accesi gli schermi interattivi multimediali alla presenza del dirigente scolastico Anna Maria Fracassi e del site manager di Micron Semiconductor Italia Claudio Mari. Pensati come supporto per la didattica a distanza, permetteranno anche in presenza metodologie innovative in cui studentesse e studenti potranno usufruire della tecnologia per potenziare le proprie competenze, si tratta di un vero e proprio investimento per il futuro.

Il setting d’aula si trasforma così in uno spazio collaborativo e flessibile in cui osservare, creare, costruire e imparare.