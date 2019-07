“Street Astronomy”, l’astronomia per le strade del Comune di Celano. 8 serate alla scoperta dello Spazio

Celano. In occasione del cinquantesimo anniversario dell’uomo sulla Luna,

Domenica 7 Luglio, inizia un ciclo di otto serate (tutte le domeniche di Luglio e di Agosto) dedicate all’osservazione astronomica, con il progetto “street astronomy” offerto dall’Amministrazione Comunale di Celano, con cui si avrà l’opportunità di seguire al telescopio la Luna sulla sua orbita, e vederla progredire ogni domenica sul suo percorso;

si potrà quindi comprendere meglio l’effetto prospettico della geometria Terra-Luna-Sole che è alla base delle fasi lunari.



Le osservazioni sono rivolte a tutti i cittadini, senza limiti di età e senza necessità di una preparazione preliminare, per parlare di scienza ma divertendosi. E’ infatti nella prerogativa del progetto “street astronomy”, l’astronomia portata per le strade, avvicinare il telescopio alle persone che, passeggiando per le vie del centro storico, potranno fermarsi e dare un’occhiata dentro l’oculare del telescopio, per osservare la Luna, il pianeta Giove e Saturno, che con i suoi anelli ha fatto sognare intere generazioni.

E ancora… desiderate fotografare la Luna, Giove e Saturno e tenere un ricordo della serata? Nessun problema!

Con il vostro cellulare collegato al telescopio, potrete portare a casa il vostro souvenir.

L’invito è rivolto a tutti, grandi e piccini, ogni domenica sera di Luglio e Agosto, dalle ore 22:00 alle ore 1:00 del mattino seguente, mentre passeggiate e gustate un gelato rinfrescante, a fare una breve sosta davanti l’ingresso del Castello Celano, per parlare di astronomia.