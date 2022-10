Street art, artisti avezzanesi trasformano la cabina elettrica di Terranera in un’opera d’arte

L’Aquila. I paesaggi mozzafiato dell’altopiano delle Rocche ancora più belli grazie alla street art di E-Distribuzione che trasforma la cabina elettrica appena fuori il centro abitato di Terranera, frazione del Comune di Rocca di Mezzo, in una vera e propria tela d’autore a cielo aperto.

Grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale e la Pro loco di Terranera, è stato possibile affidare agli artisti dell’associazione avezzanese SessantasetteZerocinquantuno la realizzazione dell’opera: sulle quattro facciate della cabina elettrica di E-Distribuzione, come attraverso un gioco di specchi, sono stati raffigurati gli scorci paesaggistici dei quali si può godere da quella posizione, ognuno realizzato in una delle quattro stagioni dell’anno.

L’opera denominata OIKOUMENE, termine greco che significa terra abitata, si incastona nello scenario che vede protagonisti il Gran Sasso, la Maiella, il Velino-Sirente e i due altopiani.

L’inaugurazione si è svolta oggi alla presenza del rappresentante del Comune di Rocca di Mezzo, l’assessore Pierlorenzo Giuliani, del presidente della Pro loco di Terranera, i rappresentanti dell’Associazione SessantasetteZerocinquantuno e Fulvio Giuliani, del responsabile UT di E-Distribuzione dell’Aquila, Andrea Brunelli e del referente street art Arianna Stracquadaino.

La street art di E-Distribuzione è un’iniziativa che trasforma le cabine elettriche in vere e proprie tele artistiche. Il progetto nasce con l’idea di coniugare i valori di sostenibilità, innovazione e rispetto per l’ambiente che caratterizzano ogni giorno l’impegno di E-Distribuzione. Noti writers e artisti di strada italiani portano la loro creatività, energia e originalità sui muri delle infrastrutture elettriche (principalmente cabine secondarie) di E-Distribuzione: da presidi fondamentali per garantire il servizio elettrico diventano anche elementi di pregio estetico e si integrano sempre di più nel territorio che le ospita. Un’arte che vivacizza e dà nuova energia ai quartieri e agli angoli delle città. La Street Art, con la sua ondata di colore, sta trasformando in un vero e proprio museo a cielo aperto molte strade italiane. Sono centinaia ormai le opere presenti sul territorio nazionale. Gli artisti, le scuole, le amministrazioni locali e le associazioni culturali possono proporre progetti di street art sulle cabine secondarie scrivendo alla casella di posta dedicata: [email protected] com specificando la provincia di interesse.