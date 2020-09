Strategia SNAI, il sindaco De Angelis tuona contro D’Andrea: si prende i meriti ma si è astenuto in consiglio

Lecce nei Marsi. Sulla strategia nazionale per le aree interne con riferimento all’area della Valle del Giovenco e Valle Roveto, approvato dalla Regione Abruzzo, il sindaco di Lecce nei Marsi, Gianluca De Angelis non ci sta e si scaglia duramente dopo le parole di Pierpaolo D’Andrea, consigliere comunale del paese.

Come raccontato da MarsicaLive D’Andrea, stretto collaboratore del consigliere regionale Mario Quaglieri, ha infatti sostenuto che “con l’approvazione in oggetto si punta a migliorare l’accessibilità ai servizi essenziali nei territori interni e rurali con l’obiettivo di invertire la tendenza allo spopolamento e all’abbandono del territorio. Tali interventi vengono finanziati con fondi europei ai quali si aggiungono fondi regionali”.

“Innanzitutto il Comune di Lecce e io come sindaco”, precisa De Angelis, “è il capofila della nostra area interna con i 12 comuni di Gioia dei Marsi, Ortucchio, Pescina, San Benedetto dei Marsi, Ortona dei Marsi, Bisegna, Villavallelonga, Balsorano, San Vincenzo Valle Roveto, Morino e Civita D’Antino. È fuori luogo l’annuncio del consigliere comunale D’Andrea, che prima faceva parte della maggioranza: noi, tutta l’area interna e Lecce come Comune capofila sicuramente plaudiamo alla delibera di giunta regionale e diamo merito a questo governo regionale per aver approvato questa strategia. È un lavoro che va avanti da due/tre anni, dove dietro c’è l’impegno delle 12 amministrazioni Comunali, dei 12 sindaci e amministratori comunali che sono andate in consiglio per nominare Lecce come comune capofila”.

“Abbiamo costruito la strategia, l’abbiamo inviato al Comitato per le aree interne a Roma e dopo l’ok l’abbiamo inviata alla Regione e attendevamo l’approvazione da parte della stessa, avvenuta con delibera di giunta regionale, per poter partire con questa strategia. Questo è stato l’iter. Mi sono arrabbiato perché il consigliere D’Andrea”, tuona il sindaco, “di questa strategia delle aree interne non sa neanche cosa sia e nel consiglio comunale, dove i 12 comuni hanno portato la strategia, lui si è addirittura astenuto e non l’ha neanche votata. Quindi mi sembra abbastanza fuori luogo che lui esca con un articolo ad annunciare che la Regione ha approvato la strategia con una delibera di Giunta. Noi sindaci siamo contentissimi che la Regione abbia approvato questo progetto, ci stiamo lavorando da tanto e abbiamo speso tempo ed energie nella realizzazione dello stesso e per il bene comune”.

“Ci sono rimasto malissimo”, conclude il sindaco De Angelis, “che annunci questa cosa come se si volesse prendere i meriti di una cosa che sostanzialmente non conosce. Quando abbiamo portato in Consiglio il progetto lui si è anche astenuto, e lo voglio rimarcare. Come voglio rimarcare l’approvazione regionale della strategia. Ne siamo tutti contenti e questo va dato atto all’attuale amministrazione regionale tutta”.