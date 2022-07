Strade di Fucino come piste da corsa, ancora un incidente a Strada 36

Trasacco. Ancora uno schianto a Fucino, a strada 36. Il conducente di un’Audi A3 è uscito di strada andando a finire dentro al fossato. Qualche sera fa un altro incidente, poco distante, tra due auto che non si sono scontrare all’incrocio, poco prima del ponte sul canale principale. Tutti i feriti sono stati soccorsi e accompagnati in ospedale in ambulanza. Sul posto per i rilievi i carabinieri. Un altro incidente molto grave solo tre giorni fa, quando è arrivato l’elisoccorso per trasportare in pronto soccorso un uomo che ha rischiato di perdere la vita.

La sicurezza delle strade del Fucino è un argomento annoso ma mai risolto completamente. Le strade del Fucino spesso sono malmesse, con vere e proprie voragini sull’asfalto. Sono attraversate da mezzi agricoli a tutte le ore e gli automobilisti a volte fremono e si lanciano in sorpassi azzardati. La difficoltà maggiore sta proprio nella velocità. Sia di giorno che di notte auto di grossa cilindrata sfrecciano sulle strade del Fucino come se fossero su piste da corsa.