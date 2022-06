Strade della Marsica, Alfonsi: consegnati i lavori per 1.870.000 euro

Avezzano. Sono stati consegnati, per un importo totale di oltre 330.000 euro, i lavori da eseguire sulla Strada Regionale n. 82 “della Valle del Liri” nelle località dei comuni di Capistrello e Civita d’Antino, chiusa per movimenti franosi. Le ditte, già incaricate di eseguire i lavori avranno 60 giorni di tempo per il completamento dei lavori e restituire le carrabili pienamente percorribili e in sicurezza.

A tal riguardo, il consigliere vicario per la Marsica della Provincia dell’Aquila e delegato alla viabilità, Gianluca Alfonsi, precisa che “sulla Strada Regionale n. 82 “della Valle del Liri”, per il tratto San Vincenzo Valle Roveto – Balsorano sono stati chiesti e ottenuti, attraverso il D.M. 223 del 2020, finanziamenti per 1.138.000 euro, necessari per l’esecuzione e messa in sicurezza della carrabile. Le criticità che afferiscono la S.R. n. 82 “della Valle del Liri” sono note a questa amministrazione che ha più volte riportato, agli organi istituzionali, quali Regione, comuni e genio civile, l’annoso problema del rischio idrogeologico dell’area, la cui risoluzione non rientra nelle competenze di questo ente.

Inoltre, la Provincia dell’Aquila, si sta adoperando per favorire il passaggio di questa importante arteria nelle competenze dell’Anas, che dispone certamente di maggiori risorse finanziare e umane. Bisogna altresì rilevare che nella Valle Roveto, dopo anni di totale abbandono, questo governo provinciale ha investito nella viabilità, ad oggi, oltre 1.500.000 euro e altri stanziamenti sono stati previsti nel piano programmatico dell’ente a favore di questi territori, lavoro condiviso con la sinergia intrapresa con le amministrazioni locali.

Nel contempo sono in procinto di essere affidati, in area Valle del Giovenco, lavori di rifacimento di manto stradale per 1.000.000 di euro, che interesseranno i vari comuni dell’area, nonché i lavori sul movimento franoso nel comune di Capistrello, località Castellafiume per 150.000 euro e ulteriori 360.000 euro nel Comune di San Vincenzo Valle Roveto in località ‘Rendinara’. La Provincia dell’Aquila, conclude il consigliere Vicario e delegato alla viabilità, Alfonsi, unitamente al mio personale impegno, in questi anni, ha operato per intercettare ogni forma di finanziamento, dimostrando un’elevata capacità politica e progettuale, per favorire ogni forma di ammodernamento infrastrutturale, incentivare lo sviluppo economico e sociale delle aree interne, evitandone l’arretramento e lo spopolamento”.