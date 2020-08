Strade allagate a Borgo Ottomila, residenti chiedono soluzioni efficaci

Borgo Ottomila. Le brevi piogge di ieri, 1 agosto, hanno causato l’allagamento delle strade di Borgo Ottomila, frazione di Celano situata nel centro del Fucino. “Succede questo non per qualche oscuro mistero, succede solo perché in tutto il Borgo non c’è nessun pozzetto per la raccolta delle acque piovane ed essendo il territorio pianeggiante, non serve nessuna laurea e tanto meno essere dei maghi per prevederne le conseguenze” commenta Giovanni Vizzoca, residente del posto che ha documentato l’accaduto su Facebook.

Come mostrato dalle foto, le strade della frazione erano occupate da diversi centimetri d’acqua che ne impedivano il regolare uso.

“Qualche raccoglitore qua e la e alcuni metri di tubi che convoglino le acque nel fosso di scolo che costeggia il Borgo in tutta la lunghezza risolverebbe il problema per sempre ma, evidentemente, non interessa perché ormai sono anni che si fa presente questo problema e purtroppo sempre solite risposte” ha concluso il residente auspicando a delle soluzioni future.