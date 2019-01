Strade al buio e proteste dei residenti, lampioni che funzionano a singhiozzo in diverse zone di Tagliacozzo

Tagliacozzo. Ancora problemi al sistema di illuminazione delle strade pubbliche. Il problema riguarda diverse zone nel Comune di Tagliacozzo e ciò sta suscitando da giorni contrarietà da parte dei residenti. La situazione più contestata è quella a Villa San Sebastiano dove da settimane i residenti chiedono che l’impianto torni a funzionare stabilmente e non a intermittenza e a giorni alterni.

Il guasto interessa la pubblica illuminazione e sulla vicenda sono intervenuti anche i consiglieri di opposizione Vincenzo Montelisciani e Romana Rubeo che hanno chiesto in più occasioni un lavoro risolutivo. Nei mesi passati ci sono stati anche dei sopralluoghi ma la situazione, per motivi e responsabilità non ancora chiari ai residenti e non definiti, è rimasta invariata.

Nelle ultime ore sono rimaste al buio diversi tratti di via Bonifaci dove i lampioni funzionano a macchia di leopardo, ma anche in via Quinta Strada (Vedi foto riferite a sabato sera). Stessa situazione in via Terza Strada, completamente al buio. Non solo le frazioni però sono interessate da questo disagio.

Segnalazioni arrivano dal centro cittadino con la lampioni fuori servizio in via Roma. Il problema quindi, secondo i residenti, non è circoscritto soltanto alle frazioni visto che negli ultimi tempi malfunzionamenti e disservizi importanti si sono registrati in più quartieri. “La zona della torretta è sempre al buio”, ha sottolineato uno dei commercianti, “e il parco giochi è del tutto abbandonato e impraticabile”.