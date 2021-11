Strada regionale 82, sindaci della Valle Roveto e provincia uniti per individuare un cronoprogramma

Civitella Roveto. Si è tenuto ieri pomeriggio, nell’ufficio del sindaco di Civitella Roveto, una riunione alla quale hanno partecipato tutti i sindaci della Valle Roveto e la Provincia. Presente anche il presidente Angelo Caruso e il consigliere delegato alla viabilità Gianluca Alfonsi.

In particolare, oltre al sindaco di Civitella Roveto, Pierluigi Oddi, erano presenti il primo cittadino di Civita D’Antino Sara Cicchinelli e il vicesindaco Matteo Di Fabio, il sindaco di Morino Roberto D’Amico, il primo cittadino di Canistro Gianmaria Vitale, il sindaco di San Vincenzo Valle Roveto Carlo Rossi e il consigliere Silvano Cicchinelli, il vicesindaco di Balsorano Gianni Valentini, l’assessore ai Lavori Pubblici di Capistrello Orazio De Meis e il consigliere Emiliana Salvati.

È stato un incontro proficuo, molto collaborativo, nel quale ognuno dei partecipanti, con molta determinazione, ha fatto rilevare le criticità esistenti sul territorio e nella quale si è fatto il punto della situazione in ordine alla strada regionale 82.

Fermo restando l’obiettivo principale di trasferire la strada all’Anas, vista l’istanza avanzata da tempo dalla stessa Provincia dell’Aquila, si è convenuto di individuare un cronoprogramma pluriennale e condiviso, ancorato a risorse certe, da realizzare attraverso appositi accordi di programma con le singole municipalità, in modo tale da dare risposte certe e concrete alle criticità rilevate.

In ordine al dissesto idrogeologico, è stato deciso, vista la competenza in materia, di interessare la Regione Abruzzo e l’Autorità di Bacino. È ora in programma un’altra riunione, che si terrà nella sede della Provincia dell’Aquila a breve, in presenza del dirigente del settore viabilità, per redigere il cronoprogramma, che sarà successivamente trasfuso negli atti di programmazione dell’ente.

I sindaci, nell’attendere la convocazione per il prossimo incontro, ringraziano il “presidente Caruso e il consigliere Alfonsi per la fattiva collaborazione e la disponibilità dimostrata fondamentale per lavorare”, sottolineano, “fianco a fianco e per dare risposte concrete al territorio”.