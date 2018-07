Strada provinciale tra Bisegna e Pescasseroli chiusa, Pd: il presidente Caruso trovi soluzione

Bisegna. Il capogruppo del Partito Democratico in consiglio provinciale Fabio Camilli e il segretario PD della provincia dell’Aquila Francesco Piacente hanno inviato una nota al Presidente della Provincia Caruso per chiedere l’urgente riapertura del ponte sulla S.P. tra Bisegna e Pescasseroli.

La chiusura del ponte per dissesto statico sta creando grave disagio nel territorio del Parco nazionale d’Abruzzo, soprattutto in considerazione della corrente stagione turistica. Il capogruppo Camilli e il segretario Piacente sottolineano nella loro lettera che “tempestivamente” la Regione Abruzzo, con emendamento del consigliere Di Nicola e del presidente del consiglio Regionale Giuseppe Di Pangrazio ha approvato e messo a disposizione dell’amministrazione provinciale uno stanziamento per l’intervento di emergenza e la riapertura del ponte”.

Chiediamo per ciò garanzie, per la urgente e immediata riapertura del ponte con adeguata informazione dei sindaci e dei cittadini residenti al fine di garantire la necessaria viabilità soprattutto in considerazione del danno economico che la chiusura determina in piena stagione turistica.