Strada provinciale 89 “Dorsale Palentina”, pronti a partire gli interventi di manutenzione straordinaria

Sante Marie. In merito alla situazione della Strada Provinciale n. 89 “Dorsale Palentina”, che collega il paese di Sante Marie (Aq) alle frazioni, l’amministrazione della provincia dell’Aquila informa che, in data 29 novembre 2019, è stato firmato il contratto d’appalto, con la società costruzioni Vitale S.r.l. con sede a Caivano (NA), per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale per la messa in sicurezza della carrabile.

Sulla stessa strada sono stati già effettuati lavori di sistemazione di un movimento franoso, atteso da anni, con risorse per circa 500.000 euro. Sulla carrabile, nei mesi scorsi, è stato effettuato un sopralluogo con la presenza del sindaco di Sante Marie, Lorenzo Berardinetti, il consigliere delegato della Provincia, Gianluca Alfonsi e il dirigente del settore della viabilità, Nicolino D’Amico, per constatare le criticità e le necessità al fine di garantirne la percorribilità in sicurezza, all’esito del quale, è stato calcolato il quadro economico dei lavori da effettuare che saranno inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche, in approvazione con il prossimo bilancio 2020.

Inoltre, la strada provinciale S.P. n. 89 “Dorsale Palentina”, è stata inserita nella scheda di monitoraggio dello stato di conservazione e manutenzione delle strade di competenza della Provincia dell’Aquila, che definisce le maggiori criticità e le somme necessarie per ristabilire le condizioni ottimali in termini di sicurezza e percorribilità delle carrabili, cosi come stabilito nel decreto ministeriale del 16 agosto 2018 dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, prevedendo lavori di consolidamento del corpo stradale in frana e protezioni marginali per un importo complessivo di circa 850.000 euro; A tutti sono note le criticità delle province” dichiara il delegato alla viabilità, Gianluca Alfonsi, “dopo la sciagurata riforma Delrio del 2014 e, nonostante le ataviche difficoltà legate sia alla mancanza di fondi che personale, la Provincia dell’Aquila ha operato senza risparmiarsi in ogni parte del suo territorio, pianificando lavori per oltre 28 milioni di euro, eseguiti o appaltati ben 11 milioni e finanziati quasi 7.

Il nostro impegno si concentra su ogni esigenza o necessità ravvisata con il prezioso contribuito delle municipalità, su tutti i nostri 1800 chilometri di strade, al fine di favorire lo sviluppo delle aree interne e contribuire ad arginare il fenomeno dello spopolamento. Il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, ringrazia, per il continuo e costante lavoro svolto su un’area così vasta e complessa, il consigliere delegato alla viabilità per la zona della Marsica, Gianluca Alfonsi, che con la collaborazione del consigliere, Roberto Giovagnorio, ogni giorno si adopera per il bene dei territori.