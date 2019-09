Strada provinciale 125: la Provincia punta sulla sicurezza. Presto rotatorie e rifacimento del manto stradale

Magliano de’ Marsi. La strada provinciale 125 verrà messa in sicurezza. Ad assicurarlo ieri è stato il presidente della Provincia, Angelo Caruso, e il consigliere provinciale Gianluca Alfonsi, davanti al sindaco di Magliano de’ Marsi e a una delegazione di familiari delle vittime di quella arteria, Pasqualino Di Cristofano e Ivan Antonini.

“Il consigliere Gianluca Alfonsi ci ha comunicato che l’amministrazione provinciale ha previsto la realizzazione di rotatorie ed il rifacimento di alcuni tratti del manto stradale”, ha precisato il sindaco Amiconi, “al fine di evitare ulteriori e più gravi incidenti, ho consegnato, inoltre, una richiesta scritta di intervento urgente per la messa in sicurezza dell’incrocio di via Scurcola con la circonvallazione, divenuto pericoloso a causa dello stravolgimento delle precedenze operato dall’Anas e già segnalato: la Provincia si è impegnata a convocare con urgenza un incontro con l’Anas per attuare gli interventi necessari a garantire la sicurezza della circolazione in quel tratto stradale”.

Oltre ai dissuasori di velocità sull’arteria che collega Magliano de’ Marsi, Massa d’Albe e Scurcola Marsicana ad Antrosano e Avezzano dove hanno perso la vita diverse persone, saranno realizzati anche degli interventi più complessi che modificheranno la viabilità e permetteranno agli automobilisti di viaggiare in sicurezza.

“Ho rinnovato al consigliere Alfonsi la richiesta a dare seguito al finanziamento di 256mila euro da me ottenuto come consigliere provinciale finalizzato alla messa in sicurezza del suddetto incrocio”, ha concluso Di Cristofaro, “la delegazione provinciale ha preso l’impegno a soddisfare la mia richiesta sostenuta dal sindaco Amiconi, promuovendo un tavolo congiunto con ANAS ed individuare la forma di intervento risolutivo”.