Strada per Telespazio e piano neve, Camilli: la provincia non faccia disparità, alcuni territori vengono dimenticati

Trasacco. “Per la maggioranza di centrodestra le comunità non sono tutte uguali. Alcuni territori ricevono particolari attenzioni ed altri vengono dimenticati. Questo è quello che è venuto fuori nel corso dell’ultimo Consiglio provinciale”, L’affondo arriva da Fabio Camilli, capogruppo del centrosinistra in Provincia, che risponde alle strumentalizzazioni sulla sua astensione in merito al passaggio della strada per Telespazio alla Provincia dell’Aquila. “Sulla provincializzazione della Cintarella mi sono astenuto”, dichiara Camilli, “solo perché la maggioranza di centrodestra ha bocciato un mio emendamento finalizzato ad evitare una regalia al Comune di Trasacco. Non si capisce, infatti, perché questo Comune debba beneficiare di un contributo di 32 mila euro per interventi di manutenzione ordinaria su una strada oggetto di trasferimento alla Provincia. Un contributo che arriverà al Comune sicuramente dopo l’acquisizione della strada da parte dell’amministrazione provinciale, in quanto la delibera votata in Consiglio consente agli uffici di procedere subito ad acquisire la

strada e rinvia al prossimo bilancio lo stanziamento dei 32 mila euro”.

“Tutto questo significa”, precisa Camilli, “che la Provincia dell’Aquila che mantiene le proprie strade con enormi difficoltà, tanto che coglie giustamente ogni occasione per tentare di trasferirle ad Anas, concede soldi per una

strada comunale ed allo stesso tempo decide di farla diventare provinciale con quello che ne consegue. Si tratta di un’ingiustizia che ho cercato di evitare in rispetto dei tanti Comuni che non ricevono le stesse attenzioni per la propria rete stradale. La Provincia deve essere d’aiuto a tutti e non a pochi”, aggiunge Fabio Camilli, che ricorda

anche il merito del Gruppo Provincia Unita per il superamento delle disparità sul piano neve. “Per quello che riguarda la convenzione con i Comuni per il piano neve 2019/2020, mi sento di rivendicare invece un successo e cioè l’approvazione all’unanimità della relativa delibera così come modificata a seguito dell’accoglimento dell’emendamento proposto dal mio Gruppo consiliare. Un emendamento finalizzato a superare le disparità. Infatti”, conclude Camilli, “mentre nella proposta della maggioranza di centrodestra non era previsto un ristoro

economico per il Comune di Vittorito, con la delibera approvata la Provincia si impegna a rimborsare tutti i Comuni che collaboreranno al piano neve provinciale”.