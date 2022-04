Strada dei Parchi, le immagini della neve su A24 e A25: attivi mezzi per sicurezza viaggiatori

Celano. Strada dei Parchi comunica la presenza di neve sulle Autostrade A24 e A25. Al momento sono attivi tutti i mezzi necessari per la pulizia delle carreggiate, affinché si possa viaggiare in sicurezza.

Nelle immagini lo stato della neve in diversi punti di A24 e A25.

Come tutti gli anni, dal 15 novembre 2021 fino al 15 aprile 2022 c’è l’obbligo di pneumatici invernali o catene anche sulle autostrade A24 e A25.

DOTAZIONI INVERNALI: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

Riguardo il periodo indicato la legge concede una tolleranza di un mese: ciò significa che si potrà circolare con gli pneumatici invernali a partire dal 15 ottobre fino al 15 maggio 2022 senza incorrere in sanzioni;

L’obbligo di montare gomme invernali è rivolto a tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli che potranno circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto; i dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo in alternativa alle gomme da neve devono essere compatibili con i pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo; circolare senza gomme invernali, nel periodo indicato dalla legge, è punibile con una sanzione pecuniaria che varia in base al tipo di strada che viene percorsa: nei centri abitati la sanzione pecuniaria minima è di €41 ridotti a €28,70 se si paga nei cinque giorni. In autostrada la multa va da un minimo di 84 euro in caso di pagamento nei cinque giorni, ad un massimo di 335 euro. In presenza di neve il conducente sprovvisto di «dotazioni invernali» viene costretto a fermarsi. Quando non viene rispettato l’ordine, oltre alla multa c’è anche la decurtazione di 3 punti dalla patente.

Non vi è alcuna regola che impone, una volta scaduto il periodo invernale, di sostituire le gomme invernali con quelle estive, a condizione però che le stesse gomme invernali abbiano un indice di velocità uguale o superiore a quello indicato sulla carta di circolazione.

La legge, infatti, prevede la possibilità di montare gomme invernali con indice di velocità inferiore a quello indicato sul libretto dell’auto, a patto che una volta scaduto il periodo dell’obbligo vengano sostituite con gomme dall’indice corretto (quindi uguale o superiore) entro un mese. Ad esempio se l’obbligo terminasse il 15 aprile, entro il 15 maggio le gomme invernali con indice di velocità inferiore devono essere sostituite.