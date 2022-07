L’Aquila. “Chiediamo che il Ministro delle Infrastrutture Giovannini venga in Aula per una informativa urgente sulla revoca della concessione a Strada dei Parchi”. Così in una nota il deputato abruzzese Camillo D’Alessandro.

“Inizia la lunga battaglia legale, come avevamo previsto, oggi è solo il primo round che vede il Tar già sospendere la decisione di revoca della concessione. Una decisione, quella del CdM, giuridicamente molto debole, lacunosa. Prima o poi emergerà che alla società ritenuta responsabile del crollo del ponte di Genova non solo non hanno revocato la concessione, ma l’hanno liquidata per circa 9 miliardi. Su questo aspetto mi auguro che la procura competente faccia chiarezza anche alla luce delle diverse decisioni assunte nei confronti di Strada dei Parchi. Rimane il punto vero, chi pagherà questa lunga battaglia legale?”.

