Strada al buio da giorni e auto a tutta velocità, proteste e preoccupazione dei residenti a Tagliacozzo

Tagliacozzo. Una strada al buio da settimane e auto che sfrecciano a tutta velocità a ogni ora del giorno e della notte. È questa la situazione denunciata dai residenti di via Roma a Tagliacozzo, a pochi passi dal cuore della città. Proteste che si susseguono da tempo e che fino a oggi non hanno portato a nessun risultato tanto meno alla soluzione del problema. Stesso problema anche in via delle Acacie.

La prima questione, quella legata al malfunzionamento del sistema di illuminazione comunale, è stata segnalata più volte dai residenti al Comune, e in più occasioni la luce è tornata per poi però spegnersi nuovamente a causa dei lampioni in tilt. In alcune occasioni la luce è mancata anche per numerosi giorni consecutivi. “Chiediamo che il problema sia risolto definitivamente”, spiegano gli abitanti della zona all’inizio di via Roma, “visto che questa situazione crea disagio”.

L’altra questione, quella riguardante l’alta velocità con cui le auto percorrono la strada, ha portato la popolazione a chiedere l’installazione di rallentatori. Un primo intervento è stato già eseguito dal Comune nella zona di via Lungo Imele ed è previsto anche in altre vie della città. Un provvedimento che potrebbe risolvere la problematica e soddisfare i residenti.