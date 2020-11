Storie di successo #24 – Pastificio Cocco: dall’Abruzzo la pasta fatta come una volta che piace a tutto il mondo

Per prima cosa, i soli, a suo dire, capaci di trattare la materia con la delicatezza e l’attenzione necessaria. E poi, in tempi in cui c’era assai meno attenzione di oggi, fin da subito

L’arte e la passione per la pasta, mastro Peppe (questo il nome confidenziale con cui era conosciuto) li aveva ereditati da suo padre Domenico , che entrò a lavorare in un pastificio nel 1916, quando aveva solo 14 anni, apprendendo tutti i segreti della lavorazione artigianale dai “mastri” pastai. Giuseppe Cocco, nel 1944, intraprese il mestiere del padre, iniziando a lavorare per un grande pastificio industriale.

Se l’aria buona e l’acqua incontaminata erano doni della natura – Fara S. Martino, ai piedi della Majella, è un luogo unico per la produzione di pasta, col suo clima asciutto e ventilato, che permette una perfetta essiccazione, e la sorgente pura del fiume Verde – sugli altri due ingredienti fondamentali per avere una pasta d’eccellenza, i grani e la lavorazione, ci mise molto del suo.

“La lavorazione“, continua, “è in tutto e per tutto quella di una volta. Le semole sono impastate a freddo con acqua purissima non riscaldata. La sfoglia passa lentamente attraverso le trafile in bronzo, che assicurano alla pasta la ruvidezza necessaria per esaltare il sapore dei nostri sughi. L’essiccazione, infine, avviene con modalità ormai quasi “superate” visti i ritmi imposti dai tepi moderni: 48 ore, in maniera naturale, su telai in legno di faggio, a una temperatura di 46-48 °C, il che permette di conservare il più possibile intatte tutte le caratteristiche nutritive ed organolettiche“.