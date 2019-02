Storie di sesso e altre leggende, torna il Teatro Off al Castello Orsini con una lezione semiseria di sessuologia

Avezzano. Si terrà venerdì il quarto appuntamento con la prima Stagione Teatrale del “Teatro Off” diretta dagli attori Antonio Pellegrini ed Alessandro Martorelli. Saliranno sul palco del Castello Orsini gli artisti della compagnia teatrale Umbra “Back to Back” portando in scena un’originale spettacolo ispirato al famoso personaggio della sessuologa creato da Anna Marchesini, dal titolo “Storie di sesso ed altre leggende”, una lezione semiseria di sessuologia con adattamento e regia di Francesca Venturi.

“Quanti di voi sono soddisfatti della propria sessualità? Quante coppie al giorno d’oggi non scambiano più dolci effusioni sotto le lenzuola? Storie di sesso e altre leggende è l’occasione che fa per voi!2 Una serata all’insegna del divertimento, in “Storie di sesso e altre leggende”, in cui la famosa sessuologa Merope Generosa, interpretata originariamente da Anna Marchesini, guiderà il pubblico alla scoperta del sesso moderno, abbattendo tabù con dinamismo e comicità.

Interverranno testimoni ed esperti, arricchendo lo spettacolo con momenti di approfondimento e riflessione. Tra gli attori Francesca Venturi, formata nella scuola di arte scenica di “P. Perelli” a Roma e presso la scuola “Stazione”, Ingrid Monacelli, allieva delll’Accademia di Doppiaggio diretta dal doppiatore Pedicini si è poi specializzata in “biomeccanica teatrale” di Paternò e Fabio Carlani, che abbina la passione per la danza e il teatro a seminari e workshop con insegnanti quali Micaela De Luca e Gennadi Nikolaevic Bogdanov. Il costo del biglietto è di 8 euro, l’inizio spettacolo è in programma a partire dalle 21.