Storie a 4 Zampe #3: il racconto di Cora, pastore maremmano abruzzese

Avezzano. Continua la rubrica “Storie a 4 Zampe” dedicata ai nostri amici animali. Oggi conosceremo Cora. Ce la presenta il suo padrone Alessandro. Mettetevi comodi.

“Lei è Cora, una ‘piccola’ femmina di pastore maremmano abruzzese. Vive ad Avezzano ma affonda le sue radici in varie zone della Marsica. Fin dal suo arrivo in casa non c’è stato un giorno in cui non abbia rallegrato la sua nuova famiglia con la sua indole che, seppur indipendente e autoritaria, molto spesso lascia spazio a comportamenti esilaranti, nonostante la maggior parte di questi sia basata sul furto e sulla distruzione di oggetti per il solo gusto di farlo. Qualsiasi oggetto abbia la sfortuna di cadere a terra nel raggio di 50 metri da Cora, se non raccolto in tempo oppure recuperato dopo un estenuante inseguimento, entra automaticamente in suo possesso”.

“A volte capita che sia clemente e abbandoni la refurtiva, in altri casi l’avarizia vince sulla clemenza e… bisogna farsene una ragione. Se non altro, la sua distruttività aiuta a mantenere minimale l’ambiente che la circonda! Nei pochi momenti in cui non è impegnata a fingere di dormire restando sempre in allerta, si lascia andare a lunghe sessioni di gioco e a corse da vero levriero che dimostrano quanto il peso corporeo sia soltanto un numero, dato che tra lei e i suoi umani a uscirne stanchi e sconfitti sono spesso questi ultimi”.