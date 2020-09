Storico di Carsoli scompare nel nulla a Roma, si cerca ovunque

Carsoli – E’ scomparso nel nulla lo storico Claudio De Leoni, e lo si cerca ovunque. Originario di Carsoli di una delle famiglie più antiche dell’antico borgo del Castello Orsini, vive da molti anni nella capitale romana insieme a sua madre Evelina Proietti ed il fratello. Dirigente dell’Aeroporto in quiescenza, da sempre appassionato di archeologia da ieri ha fatto perdere le sue tracce. Nella notte scorsa, ha provveduto a soccorrere l’anziana madre che accusava dolore alle braccia. Poi i due fratelli sono tornati a dormire.

Ma alle 7 Claudio non era più in casa, era uscito di casa lasciando tralaltro la porta socchiusa senza portare con sè documenti di identità e denaro. Il fratello Loris teme che l’uomo possa trovarsi in pericolo in stato confusionale e potrebbe anche non ricordare il suo nome. Lo si cerca ovunque. Questa sera il caso di Claudio sarà trattato durante la trasmissione televisiva Chi l’ha Visto.

Claudio De Leoni è molto legato alla sua Carsoli, della quale conosce storia, cultura e tradizione e che spesso era solito mettere a disposizione per visite guidate gratuite tralaltro.

Una persona signorile, affabile e stimato da tutti. Speriamo tutto possa risolversi presto.

Chiunque abbia informazioni contatti le autorità militari.