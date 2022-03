Storica commessa muore a 44 anni, domani l’ultimo saluto a Capistrello

Capistrello. È morta ieri sera Regina Palleschi, 44 anni di Capistrello. La donna, sposata e mamma di un ragazzo di 13 anni, solo qualche mese fa aveva scoperto di avere una malattia contro la quale aveva iniziato da subito a combattere. Le sue condizioni di salute sono però peggiorate giorno dopo giorno e ieri è morta alla clinica Di Lorenzo di Avezzano dove era stata ricoverata.

Persona gentile, dai modi cortesi e raffinati ha lavorato per anni nella boutique Katherine B di Avezzano come addetta alle vendite. Tutti la ricordano muoversi nel negozio per dare consigli a questa e quella cliente sull’abito adatto per la cerimonia o per l’evento particolare.

Domani alle 15.30 nella chiesa di San Giuseppe a Capistrello saranno celebrati i funerali.