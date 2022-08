Storia di un grande amore: San Benedetto dei Marsi festeggia 100 anni di attività calcistica

San Benedetto Dei Marsi. Domani dalle ore 20 presso Largo Bolognese, la società sportiva di San Benedetto Dei Marsi festeggia 100 anni della sua attività calcistica. “La storia di un grande amore quello per il calcio”, scrive il comunicato dell’evento. “Era un gruppo di arditi giovani, appena usciti dalla prima guerra mondiale e dalla terribile pandemia di spagnola, che decisero di non arrendersi alla fame e alla povertà ma di sognare dietro ad un pallone. Sono passati cento anni e li ringraziamo ancora per aver iniziato a calciare la prima rudimentale palla di cuoio. Era il 1922 ed erano poco più di 12: oggi siamo centinaia… migliaia. Si radunavano nei brulli e polverosi campi ai margini del paese, erano ribelli e avevano un sogno: dare la possibilità a tutti di giocare a calcio, in un’epoca in cui la priorità era quella di lavorare e sopravvivere. Negli anni qualcuno scelse per loro i colori giallorossi, il rosso della passione ed il giallo del sole. Sono passati cento anni di amore e bellezza, cento anni di attese, di fantasie, di sfide, di sconfitte, di vittorie e di orgoglio, di tantissimo orgoglio, sopratutto quando siamo rinati dalle ceneri come l’araba fenice.

“Sul campo del Profeta sono emersi talenti calcistici di notevole valore che hanno raggiunto anche la serie A. Ma un grazie particolare va sopratutto ai dirigenti e Presidenti che con il loro impegno hanno dato concretezza, consistenza e serietà all’operato della società nel corso di questo secolo: con il loro coraggio ed impegno hanno portato avanti il sogno calcistico dei Sambenedettesi, dando LUSTRO al mondo sportivo e la comunità li omaggerà con un attestato di merito. Domenica sarà la notte della memoria, e del futuro, del filo che unisce i campioni. Sarà la notte che sognavamo da quel lontano 1922, e che noi regaliamo ai nostri concittadini. Sarà la notte di tutti i Sambenedettesi, piccoli e grandi, vicini e lontani che amano il calcio. Per cento di questi giorni, per cento di queste emozioni, per sempre solo giallorossi. Con i colori del sole e della passione infinita, con l’amore incondizionato verso la squadra dei Lupi che quest’anno festeggia anche il passaggio in Promozione e la vittoria della Coppa Abruzzo, di tutti. Vi aspettiamo numerosi dalle ore 20 con musica, balli e premi, per onorarare il San Benedetto calcistico di ieri, di oggi e di domani”, conclude il comunicato.