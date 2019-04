Stop dolori a muscoli e ossa, da MEDILAB arrivano le nuove infiltrazioni con ecografia real-time muscolo scheletrica

Nell’ambito della Terapia del dolore, Servizio di Ecografia Muscoloscheletrica a scopo diagnostico e come guida infiltrativa per patologie dolorose muscolo scheletriche. Le procedure iniettive di articolazioni e tessuti molli sono strumenti molto preziosi per la gestione diagnostica e terapeutica del paziente nell’ambito della patologia muscoloscheletrica.

L’Ecografia consente una visione real-time della struttura da infiltrare, dell’ago e della soluzione iniettata con una maggiore accuratezza rispetto alle procedure iniettive non guidate. Le indicazioni per le procedure iniettive di articolazioni e tessuti molli possono essere raggruppate in diagnostiche e terapeutiche. Alcune procedure infiltrative oppure evacuative vengono eseguite con il solo fine diagnostico, mentre altre vengono eseguite con il solo fine terapeutico.

Infine, altre procedure hanno sia fine diagnostico che terapeutico. Procedure che sono disponibili ad Avezzano nel centro Medilab, studio medico fisioterapico di via Santucci 22 (cell. 333.7807891).

Utilizzo diagnostico

L’infiltrazione con anestetico locale può essere un valido aiuto per stabilire se una determinata struttura generi dolore. Per esempio, un miglioramento di oltre il 50% del livello di dolore indica che verosimilmente la struttura è la principale causa di dolore (responsabile di più della metà della sintomatologia algica).

Analisi del liquido sinoviale-bursale. L’aspirazione di liquido sinoviale o bursale può permettere di ottenere importanti informazioni diagnostiche.

Utilizzo terapeutico

Le procedure iniettive di articolazioni e tessuti molli – incluse iniezioni di borse, tendini, inserzioni tendinee e muscoli hanno rilevanti effetti benefici. Questi benefici includono la possibilità di eseguire aspirazione di versamento, somministrazione di cortisone o di anestetici locali, la viscosupplementazione di articolazioni artrosiche, lavaggi articolari del ginocchio, parziale distensione articolare per le spalle capsulitiche e, più recentemente, iniezione di concentrati di plasma autologo.

Esempio indicativo, non esaustivo, di Ecografia Muscoloscheletrica e di Terapia Infiltrativa a scopo antalgico: Spalla (sd da conflitto, lesione di cuffia, periartrite scapoloomerale, Borsite), Gomito (Epicondiliti, epitrocleiti, Versamenti Articolari, Borsiti), Polso/Mano (Tendiniti, Sd del Tunnel carpale, M. di De Quervain, Cisti, Artrosi/Artrite, dito a scatto), Anca (Versamento Articolazione Coxofemorale, Artrite, Sinovite, Tendiniti, Borsiti), Ginocchio (Artrosi, versamento articolare, Borsite, Tendinopatia, Cisti di Baker), Caviglia/Piede (Artrosi, versamento Articolare, Tendinite, Tendinopatia Tendine d’achille, Fascite plantare), Articolazione sacroiliaca (Sacroileite), Articolazioni zigoapofisarie della colonna Vertebrale (Sd Faccettale-facet Syndrome).

