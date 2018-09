Stop buche e incidenti, il Comune di Trasacco avvia un progetto su strada 36-37 per tutelare contadini e residenti

Trasacco. L’amministrazione comunale di Trasacco mette mano alle strade del Fucino. Alla luce delle numerose segnalazioni arrivate dagli addetti ai lavori il comune di Trasacco, con il sindaco Mario Quaglieri, ha deciso di mettere in atto un progetto per la sistemazione della strada comunale di collegamento strada 36 – 37 del Fucino. Gli interventi si sono resi necessari a causa della scarsa sicurezza della strada che ha creato problemi non solo agli agricoltori ma anche ai residenti che utilizzano la strada per spostarsi da un paese all’altro.

L’appalto per i lavori, che verrà affidato a una ditta che risponderà all’avviso pubblico esplorativo emesso dal Comune di Trasacco, comprenderà: l’ampliamento della sede stradale da 5 a 7 metri, la realizzazione di alcuni tratti di muro in cemento armato per il collegamento dell’asse viario, la realizzazione dell’asse viario esistente, la realizzazione di una canaletta per il deflusso delle acque e l’istallazione del guard-rail. Sul piatto sono stati messi ben 243mila euro. Le ditte interessate dovranno presentare una domanda entro il 29 settembre al comune di Trasacco. Verrà poi stilata una graduatoria e verranno affidati gli interventi.