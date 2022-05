Stop all’irrigazione nei campi del Fucino la domenica, da oggi scatta il divieto

Avezzano. Rubinetti chiusi nel Fucino per contrastare la siccità. A partire da oggi, e per tutto il mese di maggio salvo revoca dell’ordinanza, non si potrà irrigare dalla mezzanotte di sabato alla mezzanotte di domenica. La decisione, presa da tutti i sindaci dei comuni fucensi con la regia del prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, mira a evitare disagi nei periodi più caldi quando le piogge scarseggiano e i canali del Fucino restano a secco.

Martedì scorso nella prefettura dell’Aquila è stato sottoscritto il protocollo d’intesa per regolare la stagione irrigua. Per tutto il mese di maggio non si potrà irrigare solo la domenica. Mentre nel periodo compreso tra il primo giugno e il 22 agosto non si potrà irrigare dalle 12 del sabato fino alle 5 del lunedì mattina.