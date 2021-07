Stop all’irrigazione nei campi coltivati del Fucino per 24 ore, domenica scatta il fermo deciso dai Comuni

Avezzano. Stop all’irrigazione nei campi coltivati del Fucino per 24 ore. Entrerà in vigore ufficialmente sabato a mezzanotte il fermo deciso da tutti i comuni che si affacciano sull’ex lago da una parte per permettere alle falde e ai canali di ricaricarsi e dall’altra per tutelare la fauna ittica messa a dura prova negli anni passati dalla siccità.

Grazie alla regia della prefettura dell’Aquila i rappresentanti del Comune di Avezzano, Celano, Trasacco, Luco dei Marsi, San Benedetto dei Marsi, Cerchio, Pescina, Aielli, Collarmele e Ortucchio, le associazioni di categoria – Cia, Coldiretti e Confagricoltura – e il consorzio di bonifica hanno sottoscritto un protocollo con il quale per 24 ore si fermerà l’irrigazione delle colture del Fucino.

A differenza dello scorso anno, quando il divieto scattava sabato mattina alle 12 e andava avanti fino a lunedì mattina alle 5, quest’anno si è deciso di farlo entrare in vigore il sabato a mezzanotte e di farlo cessare la domenica alla stessa ora. Ben 24 ore con i rubinetti chiusi, quindi, ogni domenica a partire dall’11 luglio. Le condizioni meteo e il livello dei canali non hanno spinto tecnici e sindaci ad anticipare il provvedimento, come accaduto lo scorso anno, che andrà avanti secondo quanto stabilito fino a domenica 15 agosto.

Anche se l’emergenza siccità, nonostante il caldo torrido di questi giorni, fino a ora non c’è stata i primi cittadini, d’intesa con il prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, hanno voluto ugualmente siglare il protocollo e dare una risposta concreta alle richieste del consorzio di bonifica che chiedeva di bloccare, almeno per un giorno a settimana, l’irrigazione in modo tale da non gravare troppo sulle infrastrutture. Altro aspetto, non meno importante, è quello della fauna ittica che lotta ogni anno per la sopravvivenza a causa dell’assenza di acqua nei canali.