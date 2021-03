Stop allergie: partono gli sconti sul make up senza conservanti, profumi e nickel

Se siete alla ricerca di un make – up senza conservanti, profumo e nickel sappiate che non è impossibile trovarli. Con l’uso quotidiano delle mascherine, la pelle del viso è messa a dura prova.

Per questo i dermatologi consigliano di utilizzare un make – up che non l’appesantisca troppo.

La Farmacia De Bernardinis ha scelto di promuovere prodotti di alta qualità adatti a ogni tipo di belle.

Lip – gloss, rossetti, fard e fondotinta della Bionike sono pensati per esaltare la bellezza delle donne rispettando però la pelle, anche la più sensibile, allergica e intollerante. La Farmacia De Bernardinis di Avezzano ha voluto puntare su questa azienda per offrire alle sue clienti una gamma completa per truccare il viso, gli occhi e le labbra, con texture all’avanguardia, piacevoli e performanti, senza rinunciare alle tendenze colore della moda.

E ora li trovate scontati del 40%.

Cosmetici ipoallergenici e anallergici di Rilastil sono adatti alle persone con problemi di allergia.

C’è il Rilastil Maquillage Long Lasting fondotinta che dona una copertura con un finish naturale e omogeneo.

Il correttore specifico ad azione schiarente per mimetizzare le discromie, l’ombretto satinato testato su occhi sensibili e portatori di lenti a contatto e il rossetto idratante e protettivo che definisce le labbra con precisione.

Li trovate con il 20% di sconto alla De Bernardinis.

Sono adatti a coprire chiazze, cicatrici o guance insolitamente arrossate i trucchi di Avène. Li trovate in offerta alla Farmacia De Bernardinis dove il personale vi aiuterà per scegliere il prodotto adatto a imparare a nascondere le imperfezioni e ridare luminosità alla pelle.

Troverete fondotinta e correttori, adatti alla pelle sensibile!

