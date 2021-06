Stop alle processioni in occasione delle feste patronali in tutta la Marsica

Avezzano. Niente processioni per le feste patronali nel rispetto delle norme anti – covid. Nella Marsica ci si prepara a vivere per il secondo anno consecutivo le feste patronali con le restrizioni per evitare la diffusione del coronavirus. I comitati feste sono già pronti e in molti paesi i programmi delle giornate di commemorazione dei santi sono stati stilati senza però le processioni. Le statue a spalla per le strade del paese non potranno essere portate e non ci potranno essere forme di assembramento come prevedono le normative.

“Le regole sono le stesse dello scorso anno”, ha commentato don Francesco Tallarico, direttore dell’ufficio liturgico della diocesi dei Marsi, e parroco di San Giovanni ad Avezzano, “per le feste patronali non si potranno svolgere le processioni nel rispetto delle normative anti covid”.

Secondo quanto stabilito dai decreti del presidente del consiglio e dal protocollo Cei – Governo per le celebrazioni eucaristiche in chiesa potranno entrare un numero limitato di persone – in base alla capienza dei luoghi di culto – tutti dovranno igienizzarsi le mani e utilizzare sempre la mascherina. Oltre alla normativa nazionale molti comuni del territorio hanno ribadito il divieto di organizzare le processioni in occasione delle feste patronali con specifiche ordinanze.