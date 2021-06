Stop alle mascherine sempre più vicino, via l’obbligo dal 15 luglio

L’Aquila. Stop alle mascherine sempre più vicino. Già dal 15 luglio potrebbe cadere l’obbligo di indossarle. Una notizia che in tanti stavano aspettando. Bisogna però aspettare ancora l’ok definitivo del Governo che sta mettendo a punto delle linee guida apposite.

Attualmente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie devono essere obbligatoriamente indossati sia quando si è all’aperto, sia quando si è al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i casi in cui è garantito l’isolamento continuativo da ogni persona non convivente.

L’obbligo non è previsto per i bambini sotto i 6 anni di età; le persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina; gli operatori o le persone che, per assistere una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina. Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto sia al chiuso mentre si effettua l’attività sportiva; mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito; quando si sta da soli o con i propri conviventi.