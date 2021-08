Stop al Palio di Siena

Sono ormai due anni che l’Italia si trova ad affrontare un brutto mostro, quello del Coronavirus, che ha messo il paese in ginocchio. Per quasi due anni consecutivi tutto si è fermato e tantissimi eventi importanti sono stati cancellati, dalle Olimpiadi nel 2021 svoltasi poi nel 2021, agli Europei, per arrivare infine ad uno degli eventi più iconici nel mondo dell’Ippica Italiana: Il Palio di Siena.

Ebbene si, una delle corse di cavalli più prestigiosa in Italia è stata messa in standby per due anni ormai, e non succedeva dal 1940!

Inizialmente programmata per il 19 Agosto 2021, ma dopo ben 24 mesi dall’ultima corsa, è stata rimandata quella prevista per l’estate 2021. Un periodo molto buio per il mondo dell’ippica Italiana, che fa riaffiorare memorie che risalgono alla prima e seconda guerra mondiale.

Fu proprio durante gli eventi storici citati al di sopra che, il Palio di Siena, fu cancellato in via eccezionale. Per la prima sospensione causata dalla Grande Guerra, tra il 1915 ed il 1918, seguita a distanza di qualche anno da una seconda sospensione. Quest’ultima causata dalla seconda guerra mondiale dal 1940 al 1944. Sono state rimandate anche alcune gare a causa di epidemie e guerre civili, recuperate poi con delle edizioni straordinarie.

Gli appassionati dell’ippica si chiedono se ci sarà un’edizione straordinaria quest’anno, e se nel breve periodo sarà possibile organizzare un Palio come quello degli anni passati. Ma è difficile dare un riscontro positivo a queste richieste, in quanto la situazione è ancora complicata e, seppur le vaccinazioni vanno avanti, i contagi persistono, e non ci sono ancora le condizioni adatte per poter garantire una manifestazione all’aperto senza andare incontro a rischi e problemi futuri. Ecco perché l’organizzazione del Palio di Siena al momento sembra essere quasi impossibile.

Infatti è proprio il sindaco a dichiarare che non si sono le condizioni adatte per ospitare il Palio straordinario, neanche in Autunno. Ma gli appassionati non demordono e continuano ad aspettare le corse per l’anno 2022.

Toccherà aspettare le prime settimane di Settembre per sapere ufficialmente se il Palio di Siena verrà riorganizzato, o meno. Nel frattempo per gli amanti delle corse di cavalli è possibile seguire e puntare su varie corse Italiane e internazionali attraverso i maggiori siti per le scommesse ippiche online. Sono infatti previste molte corse tra Agosto e Settembre in Italia in tantissimi ippodromi Italiani come Roma, Milano, e Napoli. Da non perdere è sicuramente il Campionato Europeo di Trotto che avverrà il 4 Settembre all’ippodromo del Savio di Cesena.