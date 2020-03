Stop al mercato del giovedì a Tagliacozzo, arriva l’ordinanza del sindaco Giovagnorio

Tagliacozzo. Il sindaco della città di Tagliacozzo, in ottemperanza delle disposizioni emesse dai Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 e del 9 marzo 2020, contenenti le misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19, ha disposto la sospensione dei mercati settimanali dei prossimi giovedì 12, 19, 26 marzo e 2 aprile.

Il mercato del giovedì comporterebbe innanzitutto un ingresso in Tagliacozzo di circa 120 titolari di attività ambulanti che provengono da altri territori della regione, inoltre favorirebbe una mobilità dalle frazioni e dai centri circostanti che contrasta apertamente con le disposizioni del Governo nazionale. In merito al rifornimento di beni di prima necessità, Tagliacozzo in questo momento è assolutamente autosufficiente. Le locali attività commerciali stanno attuando tutte le disposizioni di prevenzione con grande senso di responsabilità. Non devono sfuggire ad alcuno le raccomandazioni che ascoltiamo quotidianamente di recarsi a fare spesa una persona per nucleo familiare. L’Ente comunale non è in grado di controllare eventuali assembramenti di persone davanti ai banchi dell’area mercatale.

Il mercato del giovedì a Tagliacozzo, che risale al XIV secolo, riprenderà a partire dal 3 aprile, termine indicato dagli attuali provvedimenti governativi, fatte salve ulteriori disposizioni e restrizioni.