Stop ai pedaggi delle autostrade abruzzesi, l’appello del sindaco di Aielli Enzo Di Natale

“Il ministero, senza giri di parole e senza lasciare spazi a dubbi, comunica che negli anni sono mancate visite ispettive e controlli sullo stato di salute delle infrastrutture manifestando addirittura uno sentimento di preoccupazione sul degrado delle opere pubbliche. Lo Stato, come si evince dalla risposta data alle associazioni, non garantisce più sulla sicurezza di un’infrastruttura pubblica”, continua il sindaco di Aielli.

“Una situazione kafkiana, assurda ed incomprensibile che getta nello sconforto i migliaia di cittadini che ogni giorno, per lavoro o per altre esigenze di spostamento, si immettono sulle autostrade gestite da Strada dei Parchi e che sono costretti a pagare, con una tariffa tra le più alte d’Europa, l’utilizzo di un servizio che non assicura più le basi di un elementare sistema di sicurezza”.

“Pieno appoggio”, conclude Di Natale, “e totale sostegno alla campagna che le associazioni Forum H2O e Nuovo Senso Civico stanno portando avanti. Mi associo pertanto al loro appello e chiedo che il governo si attivi per garantire un adeguato utilizzo di personale ispettivo che consenta nel più breve tempo possibile lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Nel frattempo, però , non possiamo pretendere che i cittadini paghino per percorrere strade di cui nessuno ne garantisce più la sicurezza.”