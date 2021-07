Stop ai motori sul Salviano fino al 15 ottobre: ordinanza per sabato, domenica e festivi

Avezzano. Stop alle auto e a tutti gli altri veicoli a motori, tra il km 2+600 e il km 6+100 (Valico Monte Salviano) della strada regionale 82 “della Valle del Liri”, fino al 15 ottobre, nei giorni festivi e il sabato e la domenica.



L’ordinanza è stata emanata dal Comune di Avezzano, che ha recepito l’ordinanza della Provincia dell’Aquila.

Obiettivi del provvedimento:

riduzione al minimo del traffico veicolare, per assicurare alla moltitudine di “utenza debole” (pedoni, ciclisti) che, come dimostrato negli anni passati, frequenterà in massa la strada in ogni sua parte, di non trovarsi i veicoli di fronte all’improvviso, con il rischio di venire investiti o subire pericolose collisioni.

“In ogni caso”, recita l’ordinanza, “esistono validissimi percorsi alternativi, per cui a nessun utente sarà precluso di raggiungere a bordo di veicoli il Santuario della SS. Madonna di Pietraquaria o altre destinazioni al di là del valico”.

L’ordinanza sarà valida nei giorni di sabato, domenica e nei festivi dalle 9 alle 17 per il periodo 01/07/2021 – 15/10/2021.

Chiaramente, dal rispetto dell’ordinanza sono esonerati i veicoli in servizio di polizia e di pubblico soccorso, anche se non in servizio di emergenza.