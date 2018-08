Stop ai fertilizzanti a San Bendetto: cattivo odore nell’aria, il sindaco D’Orazio firma l’ordinanza

San Bendetto dei Marsi. L’Amministrazione comunale di San Bendetto dei Marsi ha vietato l’uso di fertilizzanti sia naturali che chimici. L’ordinanza disposta dal primo cittadino Quirino D’Orazio, arriva in seguito alle continua lamentela da parte della cittadinanza in merito al cattivo odore che si percepita nell’aria in qualsiasi zona del paese.

“Considerato che sul territorio comunale insistono numerosi insediamenti agricoli e zootecnici che per consuetudine nel periodo estivo effettuano operazioni di spargimento, stoccaggio, deposito o lavorazioni inerenti l’uso di fertilizzanti di origine naturale o chimica – si legge nel provvedimento n.25 dello scorso 24 agosto – si dispone il divieto a tutti gli operatori agricoli di utilizzare suddette sostanze”. L’inosservanza di tale disposizione prevede una sanzione che va dai 25 ai 500 euro.